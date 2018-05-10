Ещё
В Башкирии сгорел частный дом: погибли мать и сын
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии сгорел частный дом: погибли мать и сын 

ufa1.ru 28 минут назад
Фото: ufa1.ru
В ночь на 10 мая в Туймазах вспыхнул бревенчатый дом. ЧП случилось на улице Ленина. Соседи, увидевшие клубы дыма, вызвали на место спасателей. Пожар прибыла тушить бригада из 19 человек и девять единиц спецтехники.
— Дом горел уже открытым пламенем. С огнем пожарные боролись больше часа, — рассказали в МЧС Башкирии.
К сожалению, не обошлось без пострадавших. После разбора завалов под обломками пожарные обнаружили тела 57-летнего мужчины и 78-летней женщины. По предварительным данным, в огне погибли мать и сын.
ufa1.ru: последние новости
Проект готов: Cтарую Уфу застроят многоэтажками В центре Уфы загорелся частный дом В горящем доме в Башкирии погибла женщина
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов904
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»204
ПВО Сирии сбили десятки израильских ракет248
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине707
Россиянам запретят жарить шашлыки54
Видео
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение