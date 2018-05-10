В Башкирии сгорел частный дом: погибли мать и сын

В ночь на 10 мая в Туймазах вспыхнул бревенчатый дом. ЧП случилось на улице Ленина. Соседи, увидевшие клубы дыма, вызвали на место спасателей. Пожар прибыла тушить бригада из 19 человек и девять единиц спецтехники.

Башкирии. — Дом горел уже открытым пламенем. С огнем пожарные боролись больше часа, — рассказали в МЧС

К сожалению, не обошлось без пострадавших. После разбора завалов под обломками пожарные обнаружили тела 57-летнего мужчины и 78-летней женщины. По предварительным данным, в огне погибли мать и сын.