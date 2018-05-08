В Орловской области закрыли пожароопасный дом культуры

Глазуновский районный суд Орловской области удовлетворил иск прокуратуры в защиту интересов неопределенного круга лиц к администрации района и МБУК «Культурно-досуговый центр» об обязании устранить нарушения и о запрете эксплуатации здания.

В здании районного дома культуры отсутствует система пожарной сигнализации. Кроме того, не исправны знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы. При этом в здании проводятся массовые мероприятия.

«Дальнейшая эксплуатация помещений при указанных грубых нарушениях норм и правил пожарной безопасности создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетним лицам и может привести к жертвам, имущественному ущербу, а также иным тяжким последствиям в случае возникновения пожара», — указано в требованиях прокуратуры.

От представителей ответчиков в суд поступили заявления о том, что они признают исковые требования в полном объеме.