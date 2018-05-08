Пожарные спасли тонущую корову в Усть-Куте

О том, что на территории городского водозабора в Усть-Куте тонет корова, на пульт пожарной охраны сообщили очевидцы и даже обеспокоенные сотрудники мэрии. Животное провалилось в грязевую яму и дело грозило закончиться для него гибелью.

Как выяснилось позже, осенью на этой территории проходили ремонтные работы, к весне грунт просел и талые воды его сильно размыли, образовав яму с большой толщей грязи.

Чтобы вытянуть застрявшую бурёнку, пожарным пришлось проявить смекалку. Лебедку в этом месте закрепить оказалось невозможным, поэтому под брюхо коровы пришлось подсунуть пожарные рукава и вытягивать вручную. Хозяин коровы подоспел уже после спасения. Он все это время искал ее и нашел в руках спасателей.

«Спасать — наша работа. Мы никогда не отказываем в помощи тем, кто обращается на номер «101», стараемся предпринять все возможные меры», — пояснил начальник Усть-Кутского гарнизона пожарной охраны Виктор Крохта. — Этот же пожарный караул прошлой зимой спас со льда водохранилища замерзающего человека».