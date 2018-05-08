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МЧС назвало вероятную причину пожара в красноярском дворце спорта
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МЧС назвало вероятную причину пожара в красноярском дворце спорта 

Спорт-Экспресс 34 минуты назад
Официальный представитель красноярского главка МЧС Александр Якимов сообщил, что причиной пожара во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина могло стать возгорание силового кабеля в шахте лифта. По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 05.32 (01.32 мск) вторника. Погибших и пострадавших нет.
— По предварительным данным, пожар начался от возгорания силового кабеля в шахте лифта, — приводит "РИА Новости" слова Якимова. — На тот момент в здании никого не было, погибших и пострадавших нет. Из-за большого задымления в здании пока площадь пожара установить сложно.
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