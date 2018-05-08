В Приангарье закрыли еще два торговых центра 

Как стало известно «ФедералПресс», с иском о закрытии магазинов в Куйтунский суд обратился местный прокурор. «Торговые точки — супермаркет „Абсолют“ предпринимателя Шагдарова по улице Карла Маркса и магазин потребительского торгового кооператива „Универмаг“ на улице Красного Октября — откроют только после устранения всех нарушений», — подтвердили в пресс-службе ведомства.
Массовые проверки торговых и развлекательных объектов во всех регионах России начались после смертельного пожара в центре «Зимняя вишня» в Кемерове, произошедшего в конце марта.
С тех пор в Иркутской области закрыли 8 крупных центров торговли — ТРЦ «Сильвер Молл», ТЦ «Карамель», «Юбилейный» и «УниверСити» и «Новая Дача», в поселке Хомутово под Иркутском — ТЦ «Радуга», ТЦ «Золотой рай» в Черемхово и ТЦ «Пятачок» в Усолье-Сибирском, а также развлекательный комплекс в Иркутске «Ice People». Первому центру удалось частично открыть свои площади, быстро устранив ряд нарушений.