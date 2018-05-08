Ещё
В Приангарье закрыли еще два торговых центра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Астролог предсказал победу Путина и пожалел
Астролог предсказал победу Путина и пожалел

В Приангарье закрыли еще два торговых центра 

РИА «ФедералПресс» 54 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как стало известно «ФедералПресс», с иском о закрытии магазинов в Куйтунский суд обратился местный прокурор. «Торговые точки — супермаркет „Абсолют“ предпринимателя Шагдарова по улице Карла Маркса и магазин потребительского торгового кооператива „Универмаг“ на улице Красного Октября — откроют только после устранения всех нарушений», — подтвердили в пресс-службе ведомства.
Массовые проверки торговых и развлекательных объектов во всех регионах России начались после смертельного пожара в центре «Зимняя вишня» в Кемерове, произошедшего в конце марта.
С тех пор в Иркутской области закрыли 8 крупных центров торговли — ТРЦ «Сильвер Молл», ТЦ «Карамель», «Юбилейный» и «УниверСити» и «Новая Дача», в поселке Хомутово под Иркутском — ТЦ «Радуга», ТЦ «Золотой рай» в Черемхово и ТЦ «Пятачок» в Усолье-Сибирском, а также развлекательный комплекс в Иркутске «Ice People». Первому центру удалось частично открыть свои площади, быстро устранив ряд нарушений.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Красноярске горит Дворец спорта имени Ярыгина В России начал работать новый национальный стандарт пожарной безопасности Крупный пожар в красноярском дворце спорта удалось ликвидировать
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК937
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»250
Пока вы спали: безопасность Крымского моста «снимут» с подрядчика14
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом431
Главным событием для рубля станет 12 мая51
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:31
Звезда «Дома-2» разоблачила свадьбу Бузовой
Шоу-бизнес
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение