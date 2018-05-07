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Жильцов разрушенной саратовской пятиэтажки разместили в гостиницах
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Жильцов разрушенной саратовской пятиэтажки разместили в гостиницах 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Жильцов пятиэтажного жилого здания в Саратове, кирпичная кладка которого с первого по пятый этажи обрушилась в понедельник, 7 мая, временно расселяют в гостиницы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс‐службы городской администрации Татьяну Плющеву.
По словам Плющевой, в доме зарегистрировано 180 человек, но фактически по описи проживает 119, из них 117 находились на месте происшествия, среди них 17 несовершеннолетних. Она добавила, что всем жильцам предоставлено временное жилье в четырех гостиницах города: «Волжанка», «Оскар», «Сокол», «Нитрон». На данный момент осуществляется централизованная транспортировка людей.
Ранее Администрация муниципального образования Саратова сообщила, что частичное обрушение кирпичной кладки в части пятиэтажного жилого здания, произошло по проспекту Строителей, в доме 27А. По предварительной информации пострадавших нет. Ситуация находится на личном контроле руководителя муниципалитета.
Громадные плиты общей площадью в несколько десятков квадратных метров с фасада жилого дома обрушились с восьми этажей. Облицовка с цементом просто чудом никого не покалечила.
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