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Пять человек пострадали при пожаре в центре Петербурга
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Пять человек пострадали при пожаре в центре Петербурга 

ТАСС 59 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате пожара в шестиэтажном доме в историческом центре Санкт-Петербурга. Как сообщила вице-губернатор города Анна Митянина на своей официальной странице в Twitter, среди пострадавших оказались малолетние дети, их госпитализировали.
"По факту пожара на Большой проспекте Васильевского острова Пострадавших пока пять человек, среди них отравление дымом: девочка 4 года, девочка 7 лет, мальчик 11 лет, направлены в детскую городскую больницу № 5", — отметила вице-губернатор.
По словам Митяниной, еще пострадала 45-летняя женщина, она госпитализирована в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Пятой пострадавшей при пожаре стала 37-летняя женщина, которая отказалась от госпитализации.
Ранее сообщалось, что на пересечении Большого проспекта Васильевского острова и 13-й линии Васильевского острова загорелась двухкомнатная квартира на третьем этаже шестиэтажного жилого дома. Жители квартиры и соседи были эвакуированы. Позже огонь распространился на балкон четвертого этажа. На данный момент открытое горение ликвидировано, спасатели локализуют пожар.
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