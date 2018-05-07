Пять человек пострадали при пожаре в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 7 мая. / ТАСС /. Пять человек пострадали в результате пожара в шестиэтажном доме в историческом центре Санкт-Петербурга. Как сообщила вице-губернатор города Анна Митянина на своей официальной странице в Twitter, среди пострадавших оказались малолетние дети, их госпитализировали.

"По факту пожара на Большой проспекте Васильевского острова Пострадавших пока пять человек, среди них отравление дымом: девочка 4 года, девочка 7 лет, мальчик 11 лет, направлены в детскую городскую больницу № 5", — отметила вице-губернатор.

По словам Митяниной, еще пострадала 45-летняя женщина, она госпитализирована в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Пятой пострадавшей при пожаре стала 37-летняя женщина, которая отказалась от госпитализации.

Ранее сообщалось, что на пересечении Большого проспекта Васильевского острова и 13-й линии Васильевского острова загорелась двухкомнатная квартира на третьем этаже шестиэтажного жилого дома. Жители квартиры и соседи были эвакуированы. Позже огонь распространился на балкон четвертого этажа. На данный момент открытое горение ликвидировано, спасатели локализуют пожар.