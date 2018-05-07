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В центре Ярославля сразу в нескольких домах отрубили газ
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В центре Ярославля сразу в нескольких домах отрубили газ 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В редакцию 76.ru обратились жильцы домов 3, 3б, 1а по улице Нахимсона, оставшиеся без газа.
А всё, как полагают жители, из-за соседнего дома 3в, в котором сейчас идёт масштабный ремонт.
— У этого дома недавно сменился собственник. И он начал активно ремонтировать этот дом. Полностью снял крышу, полы. Срезал все внутренние коммуникации, в том числе всё отопление. А недавно разобрал лицевую фасадную стену здания. Из-за этого транзитная газовая труба, по которой подается газ в жилые дома № 3 и 1а, оказалась подвешенной в воздухе, и её подперли досками. Сегодня газовая служба её полностью перекрыла, — рассказали жильцы.
И пожаловались — в домах живут в основном пожилые люди, без газа в квартире им нелегко.
Жители отрезанных от газа домов уверены: работы ведутся незаконно, без разрешений и создают аварийную ситуацию.
— Всё это происходит совсем рядом с мэрией. Но никому нет никакого дела — возмущены жильцы.
Редакция направила материал в мэрию Ярославля с просьбой разобраться в ситуации.
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