В центре Ярославля сразу в нескольких домах отрубили газ

В редакцию 76.ru обратились жильцы домов 3, 3б, 1а по улице Нахимсона, оставшиеся без газа.

А всё, как полагают жители, из-за соседнего дома 3в, в котором сейчас идёт масштабный ремонт.

— У этого дома недавно сменился собственник. И он начал активно ремонтировать этот дом. Полностью снял крышу, полы. Срезал все внутренние коммуникации, в том числе всё отопление. А недавно разобрал лицевую фасадную стену здания. Из-за этого транзитная газовая труба, по которой подается газ в жилые дома № 3 и 1а, оказалась подвешенной в воздухе, и её подперли досками. Сегодня газовая служба её полностью перекрыла, — рассказали жильцы.

И пожаловались — в домах живут в основном пожилые люди, без газа в квартире им нелегко.

Жители отрезанных от газа домов уверены: работы ведутся незаконно, без разрешений и создают аварийную ситуацию.

— Всё это происходит совсем рядом с мэрией. Но никому нет никакого дела — возмущены жильцы.