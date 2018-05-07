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Прокуратура начала проверку после ЧП в саратовском общежитии
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Прокуратура начала проверку после ЧП в саратовском общежитии 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Прокуратура Саратовской области организовала проверку после обрушения стены с первого по пятый этажи здания общежития на проспекте Строителей в Саратове.
"В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку вопросам соблюдения технических норм и правил при эксплуатации здания, полноты принятых органами местного самоуправления мер к предупреждению угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Из здания эвакуировали около 150 человек. Жильцов расселят в гостиницы. Как ранее сообщили в МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.
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