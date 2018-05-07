Прокуратура начала проверку после ЧП в саратовском общежитии

Прокуратура Саратовской области организовала проверку после обрушения стены с первого по пятый этажи здания общежития на проспекте Строителей в Саратове

"В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку вопросам соблюдения технических норм и правил при эксплуатации здания, полноты принятых органами местного самоуправления мер к предупреждению угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Из здания эвакуировали около 150 человек. Жильцов расселят в гостиницы. Как ранее сообщили в МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.