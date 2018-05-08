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Суд решил не закрывать ТЦ «Первомайский» в Барнауле
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Суд решил не закрывать ТЦ «Первомайский» в Барнауле 

АиФ — Алтай 18 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
Барнаульский торговый центр «Первомайский» суд решил не закрывать на время устранения выявленных прокуратурой нарушений. Предварительное заседание состоялось 8 мая, сообщает Катунь24.
Напомним, после прокурорской проверки под угрозой закрытия из-за нарушений требований пожарной безопасности оказались четыре торговых центра.
Так, в ТЦ «Первомайский» бильярдный клуб заменили кафе и детские развлекательные зоны, а магазин DNS занял помещение, где должна была находиться парковка.
Отметим, ранее АиФ-Алтай сообщал о том, что несколько арендаторов уже покинули торговые площади.
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