Суд решил не закрывать ТЦ «Первомайский» в Барнауле

Барнаульский торговый центр «Первомайский» суд решил не закрывать на время устранения выявленных прокуратурой нарушений. Предварительное заседание состоялось 8 мая, сообщает Катунь24.

Напомним, после прокурорской проверки под угрозой закрытия из-за нарушений требований пожарной безопасности оказались четыре торговых центра.

Так, в ТЦ «Первомайский» бильярдный клуб заменили кафе и детские развлекательные зоны, а магазин DNS занял помещение, где должна была находиться парковка.