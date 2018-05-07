В ОАЭ из-за пожара в детском саду эвакуировали около 200 детей

ДУБАЙ , 7 мая — РИА Новости . Почти 200 детей были эвакуированы из-за пожара в детском саду в эмирате Рас-эль-Хайма в ОАЭ , никто из них не пострадал, сообщает в понедельник эмиратское издание Gulf News.

По сообщению газеты, пожар начался в здании театра на территории детского сада. В результате пожара здание полностью сгорело.

В общей сложности пожарные эвакуировали 176 детей и 27 сотрудников детского сада. По заявлению представителя гражданской обороны Рас-эль-Хаймы, пожар был потушен «в рекордный срок».