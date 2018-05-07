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В ОАЭ из-за пожара в детском саду эвакуировали около 200 детей
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В ОАЭ из-за пожара в детском саду эвакуировали около 200 детей 

РИА Новости 1 час назад
ДУБАЙ, 7 мая — РИА Новости. Почти 200 детей были эвакуированы из-за пожара в детском саду в эмирате Рас-эль-Хайма в ОАЭ, никто из них не пострадал, сообщает в понедельник эмиратское издание Gulf News.
По сообщению газеты, пожар начался в здании театра на территории детского сада. В результате пожара здание полностью сгорело.
В общей сложности пожарные эвакуировали 176 детей и 27 сотрудников детского сада. По заявлению представителя гражданской обороны Рас-эль-Хаймы, пожар был потушен «в рекордный срок».
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