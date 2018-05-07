В Севастополе суд приостановил работу опасного детского центра

СИМФЕРОПОЛЬ , 7 мая — РИА Новости Крым . После проверки систем пожарной безопасности детского развлекательного центра «Нардус» в Севастополе , Балаклавский районный суд приостановил его деятельность. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города-героя.

"Установлено, что для осуществления деятельности детского развлекательного центра «Нардус», ярмарки семейных развлечений, субъектом предпринимательства эксплуатируется нежилое помещение, общей площадью 358,2 км м… Указанный объект с массовым пребыванием людей эксплуатируется с нарушениями и возможным возникновением угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, в том числе несовершеннолетних", — говорится в сообщении.

Против индивидуального предпринимателя, эксплуатирующего здание, в котором размещен развлекательный центр, возбуждены уголовные дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), а также по ч. 1 ст. 11.3 Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 130-ЗС «Об административных правонарушениях» (нарушение требований безопасной эксплуатации аттракционов).

"Проверкой выявлено несоблюдение нормативов эвакуационных проходов. В поэтажных коридорах допускается размещение различных материалов и предметов. Не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, отсутствует аварийное освещение лестничных клеток. Не соблюдены проектные решения при монтаже и обслуживании системы пожарной сигнализации", — уточняют в пресс-службе прокуратуры Севастополя.