В Сайгоне хотят снести здание из фильма «Тихий американец»

130-летнее здание в центре Сайгона могут снести, чтобы освободить место для расширения администрации города Здание построили французы еще в 1860-х, оно пережило все войны и революции, выпавшие на долю Вьетнама

С тех пор здание почти не изменилось и сохранило некоторые архитектурные особенности того времени. Например, красная черепица и вентиляционные отверстия на крыше.

В колониальные времена из этого здания велось управление всей гражданской и судебной деятельностью в городе. Местные жители называли его Тхуон Тхо Палас.

В настоящее время здание на улице 59-61 Ly Tu Trong в Районе 1 служит штаб-квартирой Департамента информации и коммуникаций Сайгона.

Тем не менее, здание могут снести, так как оно мешает расширению городской администрации. Эти новости вызвали возмущение у жителей Сайгона.

Окна в коридорах выполнены полностью во французском стиле.

В 1958 году в здании проходили съемки фильма «Тихий американец» по одноименному роману писателя Грэма Грина

Более чем за век многие части Тхуон Тхо Палас пришли в негодность, что и побудило администрацию Сайгона одобрить план по замене его более крупным и современным зданием.

По словам историка Сайгона Тима Долинга, это второй по старости архитектурный памятник города после 228-летнего дома, принадлежавшего епископу Ба Да Локу. Источник: VnExpress