Ещё
Площади нацпарков и заповедников могут быть увеличены к 2024 году на 5 млн гектаров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Площади нацпарков и заповедников могут быть увеличены к 2024 году на 5 млн гектаров 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Более 20 новых особо охраняемых территорий должно быть создано в России к 2024 году, общая площадь заповедников, как ожидается, вырастет на 5 млн гектаров. Об этом говорится в подписанном в понедельник указе президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
"Сохранение биологического разнообразия, включая увеличение площади особо охраняемых природных территорий на 5 млн гектаров, реинтродукцию редких видов животных, создание инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках, а также сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений", — говорится в разделе, посвященном экологическим приоритетам страны.
Кроме того, к 2024 году предполагается создать не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий.
ТАСС: последние новости
Проверки выявили 11 тыс. нарушений пожарной безопасности в ТЦ Москвы На стройке жилого дома в Хабаровске нашли неразорвавшийся боевой снаряд В Забайкалье за сутки потушили лесные пожары на площади более 10 тыс. га
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать577
Мир отреагировал на инаугурацию Путина338
Путин раздал первые указы264
Определены кандидаты в новое правительство119
Путин выдвинул кандидатуру премьера1292
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение