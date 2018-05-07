Площади нацпарков и заповедников могут быть увеличены к 2024 году на 5 млн гектаров

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. Более 20 новых особо охраняемых территорий должно быть создано в России к 2024 году, общая площадь заповедников, как ожидается, вырастет на 5 млн гектаров. Об этом говорится в подписанном в понедельник указе президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

"Сохранение биологического разнообразия, включая увеличение площади особо охраняемых природных территорий на 5 млн гектаров, реинтродукцию редких видов животных, создание инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках, а также сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений", — говорится в разделе, посвященном экологическим приоритетам страны.

Кроме того, к 2024 году предполагается создать не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий.