Четвертый день борьбы: в симферопольской Каменке до сих пор тушат свалку

СИМФЕРОПОЛЬ , 8 мая — РИА Новости Крым . Работы по устранению очага тления на полигоне в симферопольском микрорайоне Каменка находятся на завершающем этапе, сейчас грунтом отсыпано около 80% площади возгорания. Об этом рассказал начальник управления административных органов администрации крымской столицы Сергей Роик, сообщает пресс-служба муниципалитета.

По его словам, ситуация находится под контролем, работы по отсыпке и полной ликвидации очага тления планируется завершить сегодня.

Также Роик рассказал, что на место ежедневно с момента возгорания выезжают сотрудники Роспотребнадзора и лаборатория МЧС для проведения замеров уровня вредных веществ в атмосфере. Превышения допустимых норм не зафиксировано.

Кроме того, для недопущения повторного возгорания будет продолжена отсыпка грунтом всей площади полигона.

Пожар на полигоне в Каменке начался утром 5 мая. Огонь охватил порядка 800 квадратных метров.