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Четвертый день борьбы: в симферопольской Каменке до сих пор тушат свалку
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Четвертый день борьбы: в симферопольской Каменке до сих пор тушат свалку 

РИА Новости Крым 52 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости Крым. Работы по устранению очага тления на полигоне в симферопольском микрорайоне Каменка находятся на завершающем этапе, сейчас грунтом отсыпано около 80% площади возгорания. Об этом рассказал начальник управления административных органов администрации крымской столицы Сергей Роик, сообщает пресс-служба муниципалитета.
По его словам, ситуация находится под контролем, работы по отсыпке и полной ликвидации очага тления планируется завершить сегодня.
Также Роик рассказал, что на место ежедневно с момента возгорания выезжают сотрудники Роспотребнадзора и лаборатория МЧС для проведения замеров уровня вредных веществ в атмосфере. Превышения допустимых норм не зафиксировано.
Кроме того, для недопущения повторного возгорания будет продолжена отсыпка грунтом всей площади полигона.
Пожар на полигоне в Каменке начался утром 5 мая. Огонь охватил порядка 800 квадратных метров.
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