Видео: новосибирцы приняли репетицию артиллеристов за взрыв возле «Ауры»

Вечером 7 мая недалеко от ТРЦ «Аура» в Центральном районе Новосибирска прогремели взрывы — военные артиллеристы репетировали праздничный салют.

Сообщение о громких взрывах поступило в редакцию НГС от читателя Михаила около 20:00.

«Это вот было несколько минут назад. Полицейские все перегородили, пробка и дым. Дым очень низко был, вряд ли залп это был», — пояснил корреспонденту НГС автор видео.

«Не нужно наводить панику. Это военные артиллеристы репетировали праздничный салют. В последние полчаса в район ТРЦ не выезжала ни одна пожарная машина», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Сегодня, 7 мая, военные вышли на Красный проспект для второй репетиции праздничного парада Победы — для этого перекрыли движение по центру города.

Подготовка к празднику началась ещё в пятницу — в городе подняли флаги ко Дню Победы и возвели трибуны в центре.