В Волгограде скоро откроют ТРК «Семь звезд» 

ТРК «Семь звезд» в Тракторозаводском районе Волгограда, закрытый 11 апреля за нарушение правил пожарной безопасности, скоро снова заработает.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, 7 мая судебный пристав-исполнитель и сотрудники регионального ГУ МЧС подтвердили, что ООО «Багарта» устранило недочеты в торговом центре. Так, в ТРК заработали звуковые оповещатели посетителей о ЧП, в коридорах эвакуационных выходов из кинотеатра появились оросители автоматической установки водяного пожаротушения. Кроме того, помещения насосной станции теперь обеспечены схемой противопожарного водоснабжения, а двери эвакуационных выходов из кинозалов легко открываются.
В торговом центре также проверили пожарные гидранты, установки водяного пожаротушения, системы противодымной защиты здания.
Помещения магазинов «Детский мир» и «Озорник» наконец оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляцией.
Напомним, суд обязал ТРК приостановить работу до устранения 70 выявленных нарушений правил пожарной безопасности.