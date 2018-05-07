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В Волгограде скоро откроют ТРК «Семь звезд»
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В Волгограде скоро откроют ТРК «Семь звезд» 

АиФ Волгоград 30 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
ТРК «Семь звезд» в Тракторозаводском районе Волгограда, закрытый 11 апреля за нарушение правил пожарной безопасности, скоро снова заработает.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, 7 мая судебный пристав-исполнитель и сотрудники регионального ГУ МЧС подтвердили, что ООО «Багарта» устранило недочеты в торговом центре. Так, в ТРК заработали звуковые оповещатели посетителей о ЧП, в коридорах эвакуационных выходов из кинотеатра появились оросители автоматической установки водяного пожаротушения. Кроме того, помещения насосной станции теперь обеспечены схемой противопожарного водоснабжения, а двери эвакуационных выходов из кинозалов легко открываются.
В торговом центре также проверили пожарные гидранты, установки водяного пожаротушения, системы противодымной защиты здания.
Помещения магазинов «Детский мир» и «Озорник» наконец оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляцией.
Напомним, суд обязал ТРК приостановить работу до устранения 70 выявленных нарушений правил пожарной безопасности.
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