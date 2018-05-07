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Самоподрыв — главная версия ЧП в Ставрополе
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Самоподрыв — главная версия ЧП в Ставрополе 

Национальная Служба Новостей 32 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Самоподрыв мог стать причиной ЧП в Ствпрополе, где произошёл взрыв в жилом доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу города. Там подчеркнули, что жильцам многоэтажки ничего не угрожает.
По словам очевидцев, сильный хлопок раздался на 8 этаже одного из подъездов дома на улице Шпаковская. Прибывшие пожарные не обнаружили признаков возгорания. На месте погиб один человек, предположительно у него сработала граната. На месте происшествия работают оперативные группы полиции и сотрудники Федеральной службы безопасности.
Порядка 20 жильцов дома были эвакуированы после взрыва, их временно разместили в одной из школ. Людей пустят по домам после окончания следственных действий. Как уточнили в компании «Ставропольгаз», инцидент точно не связан со взрывом бытового газа. Однако его на всякий случай его временно отключили в доме.
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