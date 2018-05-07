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В Екатеринбурге приставы закрыли торговый центр за пожароопасность
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В Екатеринбурге приставы закрыли торговый центр за пожароопасность 

Уралинформбюро 57 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Судебные приставы опечатали здание торгового центра «Марс», расположенное на улице Щорса, 29 в уральской столице. Решение о приостановке его работы принял суд по иску прокуратуры, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского управления ФССП.
Возобновится деятельность ТЦ после того как его владельцы устранят нарушения требований пожарной безопасности, содержания здания и оборудования. Если предприниматели продолжат работу в опечатанном здании, им грозит административная ответственность.
Стоит отметить, что 30 мая состоится заседание по иску прокуратуры к владельцам ТРЦ «Гринвич». Надзорное ведомство требует приостановить деятельность ТРЦ из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности. Аналогичные проблемы были обнаружены в «Пассаже» и «Алатыре». Иск к владельцам «Пассажа» суд рассмотрит 29 мая.
Проверки торгово-развлекательных центров проходят по всей стране после пожара в кемеровской «Зимней вишне», где погибли 60 человек.
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