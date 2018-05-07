Пенсионерка погибла в пожаре в Устьянском районе 

В прошедшие выходные в пожаре, случившемся в деревне Сабуровская Устьянского района, погибла пожилая женщина.
Возгорание произошло в старинном доме, построенном в деревне ещё в XIX веке. В зимней части постройки проживала хозяйка 1933 года рождения — её спасти не удалось.
Как сообщает сайт arh112, первым дым над домом заметил около 4-х утра один из местных жителей, но решил, что старушка топит печь и никуда об этом не сообщил. Через час пожар был виден всем — на место прибыли пожарные, но хозяйка к этому времени уже задохнулась в дыму. Дом сгорел наполовину.
По предварительной информации, причиной пожара называют неисправность печного дымохода.
Ранее, 4 мая в Архангельске произошёл пожар в деревянном доме по ул. Карельской, который облюбовали себе бездомные.