Пенсионерка погибла в пожаре в Устьянском районе

В прошедшие выходные в пожаре, случившемся в деревне Сабуровская Устьянского района, погибла пожилая женщина.

Возгорание произошло в старинном доме, построенном в деревне ещё в XIX веке. В зимней части постройки проживала хозяйка 1933 года рождения — её спасти не удалось.

Как сообщает сайт arh112, первым дым над домом заметил около 4-х утра один из местных жителей, но решил, что старушка топит печь и никуда об этом не сообщил. Через час пожар был виден всем — на место прибыли пожарные, но хозяйка к этому времени уже задохнулась в дыму. Дом сгорел наполовину.

По предварительной информации, причиной пожара называют неисправность печного дымохода.