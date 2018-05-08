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Завод по производству кабельной продукции в Серпуховском районе построят к концу года
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Завод по производству кабельной продукции в Серпуховском районе построят к концу года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Строительство завода по производству кабельной продукции началось в Серпуховском районе, завершение работ намечено на конец 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства завода по производству кабельной продукции. Объект будет возведен вблизи дер. Петровское Серпуховского района», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что общая площадь здания переменной этажности (один-два этажа) составит 3 тыс. кв. м. На прилегающей территории предусмотрено размещение зон погрузки-разгрузки, будет обустроена парковка для автомобилей, установлены малые архитектурные формы.
«Завершение работ планируется в IV квартале 2018 г. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 20 новых рабочих мест», — добавили в ведомстве.
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