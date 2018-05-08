Завод по производству кабельной продукции в Серпуховском районе построят к концу года

Строительство завода по производству кабельной продукции началось в Серпуховском районе, завершение работ намечено на конец 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства завода по производству кабельной продукции. Объект будет возведен вблизи дер. Петровское Серпуховского района», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что общая площадь здания переменной этажности (один-два этажа) составит 3 тыс. кв. м. На прилегающей территории предусмотрено размещение зон погрузки-разгрузки, будет обустроена парковка для автомобилей, установлены малые архитектурные формы.

«Завершение работ планируется в IV квартале 2018 г. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 20 новых рабочих мест», — добавили в ведомстве.