В Ижевске сняли режим ЧС, введенный после взрыва газа в многоэтажке

В столице республики власти сняли режим чрезвычайно ситуации, которй действовал после обрушения дома по улице Удмуртской.

Напомним, в результате ЧП погибли семь человек, их них двое — дети. Три подростка получили травмы. Сразу же был установлен режим чрезвычайной ситуации.

Обвинение предъявили хозяину взорвавшейся квартиры, Александру Копытову. Мужчину заключили под стражу сразу же после того, как следователи установили эпицентр взрыва.

Основанием для перевода стали результаты экспертизы, которая установила у Копытова психическое заболевание Ранее он заявил, что якобы слышал голоса соседей, осуждавшие его.

«Отменить на территории города Ижевска режим чрезвычайной ситуации с 17:00 07.05.2018 года», — говорится в постановлении мэрии.

Жильцы дома уже вернулись в квартиры, им выплачена компенсация.