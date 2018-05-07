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Возле краснодарской многоэтажки загорелся припаркованный грузовик
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Возле краснодарской многоэтажки загорелся припаркованный грузовик 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 7 мая — Новая Кубань. Сообщение на пульт дежурного экстренных служб поступило в 13:51. Загорелся припаркованный возле многоквартирного дома на ул. Фадеева грузовой автомобиль. Жильцы опасались распространения огня, в окрестностях места происшествия наблюдался устойчивый запах гари.
Уже в течение 10 минут на место событий прибыли пожарные расчеты. В ликвидации были задействованы 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В 14:11 его удалось потушить. Причина возгорания пока не установлена. Известно, что грузовик был не на ходу.
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