Возле краснодарской многоэтажки загорелся припаркованный грузовик

Краснодар . 7 мая — Новая Кубань. Сообщение на пульт дежурного экстренных служб поступило в 13:51. Загорелся припаркованный возле многоквартирного дома на ул. Фадеева грузовой автомобиль. Жильцы опасались распространения огня, в окрестностях места происшествия наблюдался устойчивый запах гари.

Уже в течение 10 минут на место событий прибыли пожарные расчеты. В ликвидации были задействованы 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В 14:11 его удалось потушить. Причина возгорания пока не установлена. Известно, что грузовик был не на ходу.