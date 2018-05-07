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Власти Мособласти рассказали о вызволении людей из леса
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Власти Мособласти рассказали о вызволении людей из леса 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Система-112 Московской области помогает оперативнее выводить заблудившихся из леса, заявил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Пестов. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в понедельник, 7 мая.
«За первые четыре месяца 2018 года из лесов Московской области спасателями и волонтерами выведено 32 человека. Еще семеро заблудившихся вышли самостоятельно, благодаря подсказкам и ориентирам специалистов. Подавляющее большинство заблудившихся в лесах Московской области выводятся оперативно, обычно в течение нескольких часов с момента поступления сигнала. Выводить заблудившихся людей из леса быстрее помогает внедренная в 2017 году функция геопозиционирования в системе-112 Московской области», — сказал Дмитрий Пестов.
Как отмечается в сообщении, оператор системы-112 при получении вызова от заблудившегося в лесу человека незамедлительно соединяет его со спасательными подразделениями и лесничествами. Далее к спасению подключают лесников, хорошо знакомых с местностью. При необходимости на место происшествия направляется поисковый отряд, который может включать как профессиональных спасателей и лесников, так и волонтеров.
Ежедневно в службу спасения поступает порядка пяти–десяти вызовов и происшествиях в лесном массиве. Всего с начала года поступило уже около 700 таких вызовов.
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