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ЦППК выплатит до 1 млн руб. за информацию об организаторах и исполнителях поджога автобусов в ЮЗАО
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ЦППК выплатит до 1 млн руб. за информацию об организаторах и исполнителях поджога автобусов в ЮЗАО 

Агентство «Москва» 1 час назад
«4 мая 2018 г. на юго-западе Москвы сгорели 16 новых рейсовых автобусов „Центральной ППК“. Компания готова выплатить денежное вознаграждение до 1 млн руб. за достоверную информацию, которая может быть использована для привлечения к уголовной ответственности исполнителей и организаторов данного преступления», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на данный момент правоохранительными органами рассматривается версия о преднамеренном поджоге.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало о том, что пожарно-спасательные подразделения оперативно потушили в столичном районе Южное Бутово возгорание автобусов. Пострадавших в результате произошедшего нет.
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