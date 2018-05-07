Ещё
В Екатеринбурге закроется один из крупных торговых центров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Екатеринбурге закроется один из крупных торговых центров 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Поводом стали серьезные нарушения пожарной безопасности, об этом сообщает в понедельник, 7 мая, «АиФ-Урал».
Закрытие ожидает торговый центр «Марс», расположенный на пересечении улиц Белинского и Щорса. Поводом стали серьезные нарушения пожарной безопасности, выявленные после проверки прокуратуры и МЧС. «Деятельность торгового центра будет приостановлена по иску прокуратуры Чкаловского района к собственникам здания торгового центра „Марс“ в связи с нарушением требований пожарной безопасности. Было направлено ходатайство, до фактического рассмотрения иска в связи с серьезностью нарушений суд принял решение о принятии обеспечительных мер. Исполнительный лист нами уже был получен», — сообщила руководитель пресс-службы областной прокуратуры Марина Канатова.
Однако такие радикальные меры могут носить временный характер. «Это лишь обеспечительная мера. Пока иск не стал предметом рассмотрения в суде, деятельность ТЦ будет приостановлена. А уже в суде мы будем настаивать на устранении нарушений», — прокомментировала Марина Канатова.
АиФ Урал: последние новости
Решение о закрытии ТРЦ «Алатырь» отложили на месяц Следователи выяснят, почему двухлетняя девочка утонула в реке Исток От паводка в Свердловской области пострадали больше двух тысяч человек
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать233
Путин выдвинул кандидатуру премьера1124
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели394
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой998
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн150
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение