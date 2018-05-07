В Екатеринбурге закроется один из крупных торговых центров

Поводом стали серьезные нарушения пожарной безопасности, об этом сообщает в понедельник, 7 мая, «АиФ-Урал»

Закрытие ожидает торговый центр «Марс», расположенный на пересечении улиц Белинского и Щорса. Поводом стали серьезные нарушения пожарной безопасности, выявленные после проверки прокуратуры МЧС . «Деятельность торгового центра будет приостановлена по иску прокуратуры Чкаловского района к собственникам здания торгового центра „Марс“ в связи с нарушением требований пожарной безопасности. Было направлено ходатайство, до фактического рассмотрения иска в связи с серьезностью нарушений суд принял решение о принятии обеспечительных мер. Исполнительный лист нами уже был получен», — сообщила руководитель пресс-службы областной прокуратуры Марина Канатова

Однако такие радикальные меры могут носить временный характер. «Это лишь обеспечительная мера. Пока иск не стал предметом рассмотрения в суде, деятельность ТЦ будет приостановлена. А уже в суде мы будем настаивать на устранении нарушений», — прокомментировала Марина Канатова.