Проверку хостелов проведут в районе Арбат

Проверка хостелов в жилом секторе района Арбат пройдет 8 мая.

— Наши специалисты совместно с сотрудниками полиции организуют плановый рейд по хостелам, расположенным по следующим адресам: улица Новый Арбат, дом 10/12; Трубниковский переулок, дом 11 и дом 24, строение 1; улица Арбат, дом 11 и дом 47, строение 1.

Эти объекты будут проверены на нахождение посторонних лиц, — сообщил сотрудник отдела безопасности Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Арбат» Вадим Меркурьев.

Отметим, что недавно был закрыт несанкционированный хостел по адресу: Староваганьковский переулок, дом 15.

Вадим Меркурьев добавил, что помимо проверки хостелов сотрудники регулярно осматривают здания отселенного фонда.