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Проверку хостелов проведут в районе Арбат
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Проверку хостелов проведут в районе Арбат 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Проверка хостелов в жилом секторе района Арбат пройдет 8 мая.
— Наши специалисты совместно с сотрудниками полиции организуют плановый рейд по хостелам, расположенным по следующим адресам: улица Новый Арбат, дом 10/12; Трубниковский переулок, дом 11 и дом 24, строение 1; улица Арбат, дом 11 и дом 47, строение 1.
Эти объекты будут проверены на нахождение посторонних лиц, — сообщил сотрудник отдела безопасности Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Арбат» Вадим Меркурьев.
Отметим, что недавно был закрыт несанкционированный хостел по адресу: Староваганьковский переулок, дом 15.
Вадим Меркурьев добавил, что помимо проверки хостелов сотрудники регулярно осматривают здания отселенного фонда.
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