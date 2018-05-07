Сев яровых культур проходит во всех районах Самарской области

По оперативной информации на 7 мая посеяно почти 100 тыс. га яровых (факт 2017 года — 300 тыс. га), в том числе ранних яровых зерновых 77 тыс. га. Из них 24 тыс. га овса, 38 тыс. га ячменя, 10 тыс. га пшеницы.

Наибольшие площади посеяны в Большечерниговском, Большеглушицком, Нефтегорском, Кинель-Черкасском, Красноярском , Алексеевском и Хворостянском районах (от 5 до 14 тыс. га). Отдельные хозяйства приступили к севу технических культур: подсолнечника, льна и горчицы. Подсолнечника посеяно более 11 тыс. га.

В выходные в поля вышло 563 посевных агрегата. В период массового сева яровых культур их будет задействовано более 1,8 тыс.

В целом весеннюю посевную кампанию планируется провести на площади более 1,5 млн га. Под посев яровых культур и одновременно с севом внесены стартовые дозы минеральных удобрений на площади 58 тыс. га, что с оптимальным содержанием продуктивной влаги в припосевном слое создает благоприятные условия для роста и развития яровых культур.

Специализированные хозяйства Безенчукского, Ставропольского, Сызранского и Приволжского районов ведут посадку раннего картофеля и посев овощных культур.

Существующая современная технология гребневой посадки картофеля позволяет его высаживать в более ранний период.

Посажено 384 га картофеля (планируется более 4 тыс. га) и посеяно 275 га овощных культур (планируется 3,6 тыс. га). Из овощных сеют в основном капусту, лук.

Покровное боронование зяби проведено на площади более 1,1 млн га или 93% от планового объема, то есть в целом по области практически завершено.

На данной операции было задействовано более 2,2 тыс. бороновальных агрегатов.

При существующих темпах работ указанные районы завершат покровное боронование в ближайшие 2-3 дня.

Озимые зерновые культуры подкормлены на 235 тыс. га или на 93% от запланированных площадей. Погодные условия и подкормка минеральными удобрениями благоприятствуют их росту и развитию. В целом их состояние оценивается как хорошее и удовлетворительное. Отмечается стадия кущения.

Наибольшие площади озимых удобрены в хозяйствах Хворостянского, Большеглушицкого, Кошкинского и Ставропольского районов.

Также идет работа на кормовом клине. Проводится боронование и подкормка многолетних трав.