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При пожаре под Нижним Тагилом погибли 4 человека
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При пожаре под Нижним Тагилом погибли 4 человека 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
4 человека стали жертвами пожара в поселке Мурзинка Свердловской области. Сообщение о возгорании на улице Новой поступило ранним утром 6 мая, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
На площади почти 90 «квадратов» сгорели надворные постройки и частный жилой дом. Во время тушения были обнаружены тела мужчины и двух женщин. Еще одна пострадавшая сегодня скончалась в больнице.
Следственным отделом по Пригородному району возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, накануне трагедии семья отмечала день рождения. От сигареты вспыхнул матрас, который потушили и вынесли в сени. Возможно, тлеющий матрас и стал причиной пожара.
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