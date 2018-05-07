При пожаре под Нижним Тагилом погибли 4 человека

На площади почти 90 «квадратов» сгорели надворные постройки и частный жилой дом. Во время тушения были обнаружены тела мужчины и двух женщин. Еще одна пострадавшая сегодня скончалась в больнице.

Следственным отделом по Пригородному району возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, накануне трагедии семья отмечала день рождения. От сигареты вспыхнул матрас, который потушили и вынесли в сени. Возможно, тлеющий матрас и стал причиной пожара.