Тамбовская прокуратура опубликовала список небезопасных торговых центров

Прокуратура Тамбовской области опубликовала список нарушений пожарной безопасности в городских торгово-развлекательных центрах, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства. Всего сотрудники МЧС проверили более 100 объектов. В некоторых из них они нашли различные нарушения — от неработающих огнетушителей до забаррикадированных эвакуационных выходов.

Так, в ТРЦ «Карнавал», переоборудованном из производственного помещеня, эвакуационные выходы не разблокировались при срабатывании сигнализации; в помещении кинотеатра нельзя было открыть двери эвакуационных выходов без ключа; при проверке не сработала система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей.

В торговом центре «Европа», которое также ранее было производственным зданием, вентиляционные камеры, фильтры и воздуховоды не очищались от горючих отходов; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре запускается только в ручном режиме; запоры на дверях эвакуационных выходов нельзя открыть изнутри без ключа; пути эвакуации были забаррикадированы товарами.

В ТРЦ «Галерея» в помещении кафе «Веранда» вместо эвакуационного выхода устроен кабинет, из-за планировки нарушена работа автоматической пожарной сигнализации и автоматической установки пожаротушения; на первом этаже неисправен ручной пожарный извещатель; на двенадцатом этаже установки АУПТ не выполняют функцию тушения пожара.

В ТРЦ «РИО» прокуроры не нашли акты проверок автоматической установки пожарной сигнализации и автоматической установки пожаротушения; системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара; не работает внутреннее противопожарное водоснабжение; в цокольном этаже под лестницей хранятся горючие материалы.

Арендаторы в этом торговом центре закрыли коробками с товаром доступ к огнетушителям; не обеспечили свободное открывание дверей эвакуационных выходов без ключа, а в фойе кинотеатра при выходе из кинозала № 4 оборудование забаррикадировало пути эвакуации.

По результатам проверки прокуроры возбудили 266 дел об административных правонарушениях, внесли 84 представления, направили в суд 65 исков с требованием немедленно устранить нарушения пожарной безопасности.