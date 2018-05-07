Что мы должны знать о пожарной безопасности? Как обезопасить себя от пожаров?

Брошюра в доступной форме отвечает на эти и другие вопросы. На примере обеспечения пожарной безопасности в быту автор излагает классический подход к оценке пожарной опасности любого объекта и его пожарной защите. Помимо этого, рассматриваемые автором вопросы, позволяют получить общее представление о пожарной опасности, динамике развития пожара и его опасных факторах, а также рекомендации по обеспечению пожарной безопасности и действиям при пожаре.

Эта брошюра должна быть в каждом доме, в каждой квартире, в каждой семье!

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