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В Сергиево‑Посадском районе построят новый производственный цех
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В Сергиево‑Посадском районе построят новый производственный цех 

РИАМО 28 минут назад
В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства производственного цеха в Сергиево-Посадском районе в городе Пересвет, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.
«Объект будет расположен на территории «Комплекса тепловакуумных испытаний крупногабаритных космических изделий». Цех предназначен для производства электросварной сетки формата «карта», используемой в строительстве. Материал применяется в кладке стен, в армировании кирпичной кладки, в устройстве монолитных фундаментных плит», — говорится в сообщении.
Общая площадь нового одноэтажного здания составит 4185 квадратных метров. Проектом предусмотрено два производственных участка в цехе: участок сварки карт и участок механической мастерской. Предполагаемый объем производства — 110 тысяч тонн материала в год.
На прилегающей территории предусмотрено размещение зон погрузки-разгрузки и обустройство парковки для автомобилей. Плановое завершение работ планируется в третьем квартале 2019 года. Первая плановая проверка объекта начнется с 24 мая.
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