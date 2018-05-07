В Сергиево‑Посадском районе построят новый производственный цех

В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства производственного цеха в Сергиево-Посадском районе в городе Пересвет , говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«Объект будет расположен на территории «Комплекса тепловакуумных испытаний крупногабаритных космических изделий». Цех предназначен для производства электросварной сетки формата «карта», используемой в строительстве. Материал применяется в кладке стен, в армировании кирпичной кладки, в устройстве монолитных фундаментных плит», — говорится в сообщении.

Общая площадь нового одноэтажного здания составит 4185 квадратных метров. Проектом предусмотрено два производственных участка в цехе: участок сварки карт и участок механической мастерской. Предполагаемый объем производства — 110 тысяч тонн материала в год.

На прилегающей территории предусмотрено размещение зон погрузки-разгрузки и обустройство парковки для автомобилей. Плановое завершение работ планируется в третьем квартале 2019 года. Первая плановая проверка объекта начнется с 24 мая.