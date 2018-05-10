Третий митинг против столичного мусора пройдет на площади Труда 

Третий митинг против московского мусора в Ярославле пройдет на площади Труда, сообщил заместитель регионального штаба Навального Александр Смирнов в социальных сетях.
Дата проведения — 20 мая. Митинг против ввоза московских отходов на мусорные полигоны Ярославской области начнется в 17 часов. Планируется, что на него придут две тысячи человек. Изменение места связано с беговым полумарафоном на Советской площади. При этом власти не согласовали вариант с площадью Труда.
Всего Алесандр подавал четыре уведомления о проведении митинга — на 19 и 20 мая на Советскую площади и площадь Труда. Напомним, что в первый раз люди вышли к стенам Знаменской башни. За это сейчас судят депутата областной думы Александра Воробьева (административное правонарушение). Второй митинг проходил в парке Победы в Дзержинском районе.