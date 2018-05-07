Более 30 заблудившихся вывели из лесов в Подмосковье спасатели и волонтеры в январе-апреле

Более 30 заблудившихся вывели из лесов в Подмосковье спасатели и волонтеры в январе-апреле, сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов , за первые четыре месяца 2018 г. из лесов Московской области спасателями и волонтерами выведено 32 человека. Еще семь заблудившихся вышли самостоятельно, благодаря подсказкам и ориентирам специалистов», — говорится в сообщении.

По словам Д. Пестова, подавляющее большинство заблудившихся в лесах Московской области обычно выводятся в течение нескольких часов с момента поступления сигнала. «Выводить заблудившихся людей из леса быстрее помогает внедренная в 2017 г. функция геопозиционирования в „Системе-112“ Московской области», — отметил Д. Пестов.

Как уточняется, оператор «Системы-112» при получении вызова от заблудившегося в лесу человека незамедлительно соединяет его со спасательными подразделениями и лесничествами. В региональной диспетчерской службе комитета лесного хозяйства размещено автоматизированное рабочее место «Системы-112» — это позволяет переключить вызов на ближайшее лесничество. Лесники, хорошо знакомые с местностью, помогут пострадавшему выбраться самостоятельно, подсказав необходимые ориентиры. При необходимости на место происшествия направляется поисковый отряд, который может включать как профессиональных спасателей и лесников, так и волонтеров. В сложных ситуациях для поиска заблудившихся задействуется авиация, в том числе беспилотная.

На номер «112» также поступают вызовы от родственников или знакомых заблудившихся — в таком случае операторы подробно опрашивают родных и близких, заполняют карточку происшествия и дают указания поисковым отрядам.

«Ежедневно в службу спасения поступает порядка 5-10 вызовов о происшествиях в лесном массиве. Всего с начала года поступило уже около 700 таких вызовов. Обращения касаются не только розыска заблудившихся, но и возгораний в лесу, незаконной вырубки леса, выброса мусора и других правонарушений. Пик вызовов по потерявшимся традиционно приходится на грибной сезон — его основная фаза начинается в июне и завершается в октябре», — резюмировали в пресс-службе.