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Пропавшего в Забайкалье в прошлом году рыбака нашли мертвым
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Пропавшего в Забайкалье в прошлом году рыбака нашли мертвым 

РИА «ФедералПресс» 53 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент, о котором идет речь, произошел еще в октябре прошлого года. Двое мужчин отправились на рыбалку на озеро Большой Ундугун в Читинском районе, но домой не вернулись. По предварительным данным они устанавливали сети на озере на расстоянии около 600 метров от берега.
Спустя несколько дней добровольцами и сотрудниками поисково-спасательной службы было найдено тело одного из мужчин. Второго пропавшего так и нашли и поиски возобновили весной: В результате тело второго рыбака было найдено. Его извлекли из воды и передали родственникам», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
Аналогичный случай, который к счастью закончился хорошо, произошел на днях в Новосибирской области. Там, рыбак чуть не погиб оказавшись в ледяной воде, поскольку его отнесло течением. Мужчина смог самостоятельно выбраться из воды и дождаться помощи спасателей.
Фото: Дмитрий Барков.
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