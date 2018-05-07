Пропавшего в Забайкалье в прошлом году рыбака нашли мертвым

Инцидент, о котором идет речь, произошел еще в октябре прошлого года. Двое мужчин отправились на рыбалку на озеро Большой Ундугун в Читинском районе, но домой не вернулись. По предварительным данным они устанавливали сети на озере на расстоянии около 600 метров от берега.

Спустя несколько дней добровольцами и сотрудниками поисково-спасательной службы было найдено тело одного из мужчин. Второго пропавшего так и нашли и поиски возобновили весной: В результате тело второго рыбака было найдено. Его извлекли из воды и передали родственникам», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.