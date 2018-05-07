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В тюменском селе Коркино во время пожара сгорела 79-летняя пенсионерка
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В тюменском селе Коркино во время пожара сгорела 79-летняя пенсионерка 

72.ru 56 минут назад
Фото: 72.ru
Серьёзный пожар, который произошёл в Тюменской области в селе Коркино 7 мая, унёс жизнь 79-летней женщины. Сообщение о возгорании в пожарную охрану поступило в шестом часу утра. Когда на место приехали спасатели, они увидели, как дом уже вовсю полыхает.
— По вызову в 5:08 были подняты пять человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Через две минуты на место приехали первые пожарные. На момент их прибытия наблюдалось горение внутри дома и кровли на площади 36 квадратных метров, а также бани и хозяйственных построек. Пожарным потребовался почти час, чтобы остановить распространение пламени и ликвидировать открытое горение, — сказала 72.ru Алла Егорычева, cпециалист по пропаганде 25-го отряда федеральной противопожарной службы по Тюменской области.
Всё, что осталось от сгоревшего дома, где погибла пенсионеркаНесмотря на усилия пожарных, в огне погибла 79-летняя хозяйка дома, спасти жилое строение и хозпостройки также не удалось. Предполагаемая причина, как и виновные лица, сейчас устанавливаются. Возгорания, в которых погибают люди, — не редкость для Тюменской области. Несколько недель назад, 17 апреля, в Тюмени произошла похожая трагедия. Во время пожара в вагоне-бытовке погиб 60-летний мужчина.
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