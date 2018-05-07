В тюменском селе Коркино во время пожара сгорела 79-летняя пенсионерка

Серьёзный пожар, который произошёл в Тюменской области в селе Коркино 7 мая, унёс жизнь 79-летней женщины. Сообщение о возгорании в пожарную охрану поступило в шестом часу утра. Когда на место приехали спасатели, они увидели, как дом уже вовсю полыхает.

— По вызову в 5:08 были подняты пять человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Через две минуты на место приехали первые пожарные. На момент их прибытия наблюдалось горение внутри дома и кровли на площади 36 квадратных метров, а также бани и хозяйственных построек. Пожарным потребовался почти час, чтобы остановить распространение пламени и ликвидировать открытое горение, — сказала 72.ru Алла Егорычева, cпециалист по пропаганде 25-го отряда федеральной противопожарной службы по Тюменской области.