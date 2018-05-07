Больше 11 тысяч проблем ЖКХ жителям Башкирии решил звонок в службу спасения

На проблемы в ЖКХ в апреле поступило 9404, за первую неделю мая — 2062 звонка на единый номер службы спасения 112. Об этом сообщила UFA.AIF.RU пресс-секретарь Госкомитета РБ по ЧС Елена Акатьева.

Устав «биться головой» в стену равнодушия управляющих компаний, жильцы многоквартирных домов звонят в службу спасения. Если зимой они сообщали на холод в квартирах, то с весенним потеплением на улице — на жару и духоту от батарей в квартирах.

«Топят как зимой, ходили и звонили в управляющую компанию — всё без толку! — жалуются в редакцию уфимские пенсионеры. — Разве можно так издеваться над людьми?! С открытыми окнами живём, а потом будем переплачивать за майское отопление! Куда жаловаться?!»

Оказалось, эту, как и все другие коммунальные беды, может решить один звонок — по номеру 112.

«В республиканский Центр обработки вызовов Системы-112 поступает большое количество обращений граждан по вызову экстренных служб: пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, аварийной службы газовой сети и «Антитеррор», — сообщила пресс-секретарь Госкомитета РБ по ЧС Елена Акатьева. — Также принимаем обращения по деятельности жилищно-коммунального хозяйства. Конкретно, по благоустройству и санитарному содержанию домовладений, функционированию систем вентиляции, внутридомовых инженерных систем, лифтов, содержанию крыш, подвалов, подъездов, чердаков, фасадов многоквартирных домов. По предоставлению населению коммунальных услуг: горячее и холодное водоснабжение, отопление, электроснабжение, водоотведение, газоснабжение и т.п. Так, на проблемы в ЖКХ в апреле поступило 9404 обращения, с начала мая 2062. Все они учитываются и принимаются меры реагирования».

Центр обработки вызовов перенаправляет все звонки-заявки в соответствующие службы. Если проблема коммунальная — в управляющую компанию дома.

По словам Акатьевой, гражданам необходимо более настойчиво добиваться исполнения своих прав непосредственно в ЖЭУ и управляющих компаниях. Поскольку Центр обработки вызовов Системы-112 работает для предотвращения и профилактики чрезвычайных происшествий, ситуаций и пожаров. И шквал заявок по ЖКХ может помешать экстренному реагированию диспетчеров при угрозе реальных чрезвычайных происшествий и пожаров.