На Комсомольской загоревшийся автомобиль въехал в здание

Накануне ночью пожарным поступил звонок. На улице Комсомольской горящий автомобиль поехал и врезался в здание. ВАЗ-2114 был припаркован с включенной передачей. Когда он загорелся, произошло короткое замыкание, и автомобиль тронулся с места. Горящую колесницу остановила решетка мусороприемной камеры у подъезда.

По данным МЧС, причина возгорания — поджог. На месте происшествия обнаружена канистра с остатками горючей жидкости. Также в пользу этой версии говорят повышенные показания газоанализатора, позднее время возгорания и характерные повреждения.

Анна Григорьева. — Совместно работают наши дознаватели и сотрудники полиции. Если наши дают официальное заключение, что поджог, тут уже разбираются сотрудники полиции, — рассказала ведущий специалист пресс-центра МЧС по Архангельской области