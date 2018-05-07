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На Комсомольской загоревшийся автомобиль въехал в здание
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На Комсомольской загоревшийся автомобиль въехал в здание 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Накануне ночью пожарным поступил звонок. На улице Комсомольской горящий автомобиль поехал и врезался в здание. ВАЗ-2114 был припаркован с включенной передачей. Когда он загорелся, произошло короткое замыкание, и автомобиль тронулся с места. Горящую колесницу остановила решетка мусороприемной камеры у подъезда.
По данным МЧС, причина возгорания — поджог. На месте происшествия обнаружена канистра с остатками горючей жидкости. Также в пользу этой версии говорят повышенные показания газоанализатора, позднее время возгорания и характерные повреждения.
— Совместно работают наши дознаватели и сотрудники полиции. Если наши дают официальное заключение, что поджог, тут уже разбираются сотрудники полиции, — рассказала ведущий специалист пресс-центра МЧС по Архангельской области Анна Григорьева.
По словам соседей, владелец «Лады» парковал свой автомобиль, не считаясь с остальными жильцами и перегораживая вход в подъезд. Горящие автомобили в Архангельске уже становятся традицией — ежемесячно в городе поджигают по крайней мере несколько автомобилей.
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