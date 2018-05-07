В Марий Эл тело мужчины обнаружено при разборе сгоревшего дома

6 мая в поселке Пемба Медведевского района республики мужчина погиб под рухнувшим сгоревшим домом. Пожар заметила местная жительница около 02.20, однако дом уже был полностью охвачен огнем.

Площадь пожара составила около 50 кв. м. Во время разбора завалов обнаружено тело 62-летнего хозяина дома. Огнеборцам удалось остановить пожар до тех пор, пока пламя не перекинулось на соседние дома.

Как пояснили «ФедералПресс» в пресс-службе местного МЧС , причиной трагедии могла стать неосторожность хозяйства жилища при курении. СУ СКР республики организовал проверку по данному поводу.

Информагентству пояснили, что сейчас в Марий Эл наблюдается увеличение числа пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,5%.

«Основные причины — электрические, печные и неосторожное обращение с огнем. Конкретного времени, когда наступает спад пожаров, такого нет. Но в разное время года причины пожаров различные. Например, в зимний период, конечно, больше пожаров по печным причинам», — пояснили изданию в пресс-службе.