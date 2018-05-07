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96 тысяч гектаров засеяли в Башкирии яровыми культурами
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96 тысяч гектаров засеяли в Башкирии яровыми культурами 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
По данным Центра сельхозконсультирования республики к 7 мая в Башкирии яровыми культурами засеяно 96 тысяч гектаров.
Причём сев яровых культур особенно набрал обороты за минувшие выходные, 5 и 6 мая. За два дня было засеяно 57 тысяч гектаров.
Больше всего посеяно ячменя и яровой пшеницы — 26 и 23 тысяч га. Также идет сев овса, подсолнечника, гороха и сахарной свеклы. Из 54 районов Башкирии, к началу недели сеять яровые начали в 35.
В большинстве районов северной лесостепи и северо-востока яровой сев пока не ведется.
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