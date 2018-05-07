96 тысяч гектаров засеяли в Башкирии яровыми культурами

По данным Центра сельхозконсультирования республики к 7 мая в Башкирии яровыми культурами засеяно 96 тысяч гектаров.

Причём сев яровых культур особенно набрал обороты за минувшие выходные, 5 и 6 мая. За два дня было засеяно 57 тысяч гектаров.

Больше всего посеяно ячменя и яровой пшеницы — 26 и 23 тысяч га. Также идет сев овса, подсолнечника, гороха и сахарной свеклы. Из 54 районов Башкирии, к началу недели сеять яровые начали в 35.

В большинстве районов северной лесостепи и северо-востока яровой сев пока не ведется.