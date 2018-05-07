В Поморье введен режим повышенной готовности к лесным пожарам

Режим повышенной готовности к ЧС, связанный с лесными пожарами, введен из-за устойчиво теплой погоды и схода снега. Распоряжение в правительстве области подписано сегодня.

В ближайшее время в муниципальных образованиях региона будут созданы оперативные группы, которые будут координировать действия на местах, если угроза пожара возникнет.

Александр Уваров. — Их задача — оценка складывающейся ситуации с выездом на места, актуализация плана действий, проверка готовности сил и средств, реализация превентивных мероприятий, таких, например, как скашивание сухой травы или уборка захламленных территорий, организация патрулирования, — подчеркнул руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области

Подобные же группы выполняли полное сопровождение завершающегося осеннего паводка.

Особое внимание при создании местных структур обратят на организацию каналов связи между муниципальными образованиями, сельскими поселениями, а также проведение разъяснительной работы с гражданами о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в лесах.