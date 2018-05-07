В Поморье введен режим повышенной готовности к лесным пожарам 

Режим повышенной готовности к ЧС, связанный с лесными пожарами, введен из-за устойчиво теплой погоды и схода снега. Распоряжение в правительстве области подписано сегодня.
В ближайшее время в муниципальных образованиях региона будут созданы оперативные группы, которые будут координировать действия на местах, если угроза пожара возникнет.
— Их задача — оценка складывающейся ситуации с выездом на места, актуализация плана действий, проверка готовности сил и средств, реализация превентивных мероприятий, таких, например, как скашивание сухой травы или уборка захламленных территорий, организация патрулирования, — подчеркнул руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров.
Подобные же группы выполняли полное сопровождение завершающегося осеннего паводка.
Особое внимание при создании местных структур обратят на организацию каналов связи между муниципальными образованиями, сельскими поселениями, а также проведение разъяснительной работы с гражданами о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в лесах.