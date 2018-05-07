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ТРЦ в Тюмени оштрафовали на 156 тыс. рублей за нарушение правил пожарной безопасности
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ТРЦ в Тюмени оштрафовали на 156 тыс. рублей за нарушение правил пожарной безопасности 

Rambler News Service 1 час назад
Торгово-развлекательный центр «Па-На-Ма» («ООО «Овентал Тюмень») и главный инженер оштрафованы на 150 тыс. и 6 тыс. руб. соответственно за нарушение правил пожарной безопасности, сообщает NashGorod со ссылкой на представителя прокуратуры Тюменской области.
Ранее в ходе проверки в ТПЦ выяснилось, что звуковые сигналы системы оповещения о пожаре не обеспечивают общий уровень звука. В здании отсутствуют знаки пожарной безопасности, которые предназначены для обозначения направления движения к эвакуационным выходам.
В ТРЦ на момент проверки отсутствовало световое табло «Выход», план эвакуации первого этажа оказался не соответствующим фактической планировке, а под лестницами были размещены горючие материалы.
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