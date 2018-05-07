Под мостом Миллениум разыграли ЧП

ДТП на воде устроил террорист в черной куртке. Фото: 16.mchs.gov.ru Сегодня под мостом Миллениум прошли учения экстренных служб. По легенде столкнулись два судна. ДТП на воде устроил террорист в черной куртке.

На катере начался пожар, пассажиры не могли справиться с огнем. Два человека упали за борт, один из них утонул.

РТ. Фото: 16.mchs.gov.ru Фото: 16.mchs.gov.ru Фото: 16.mchs.gov.ru Учения прошли хорошо. Экстренные службы справились с заданием, сообщает пресс-служба МЧС

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