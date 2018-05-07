Ещё
Под мостом Миллениум разыграли ЧП
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под мостом Миллениум разыграли ЧП 

Казанский Портал 1 час назад
ДТП на воде устроил террорист в черной куртке. Фото: 16.mchs.gov.ru  Сегодня под мостом Миллениум прошли учения экстренных служб. По легенде столкнулись два судна. ДТП на воде устроил террорист в черной куртке.
На катере начался пожар, пассажиры не могли справиться с огнем. Два человека упали за борт, один из них утонул.
Фото: 16.mchs.gov.ru  Фото: 16.mchs.gov.ru  Фото: 16.mchs.gov.ru  Учения прошли хорошо. Экстренные службы справились с заданием, сообщает пресс-служба МЧС РТ.
Читайте также:
В Казани разыграли спецоперацию по задержанию диверсантов
Казанский Портал: последние новости
Дороги в центре Казани перекроют уже сегодня Под Казанью баржа врезалась в мост В субботу вечером на машине в центр лучше не ездить
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера477
В Ставрополе прогремел взрыв9
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели340
Гости инаугурации и новый лимузин Путина766
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев251
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:47
В Ставрополе прогремел взрыв
Происшествия
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение