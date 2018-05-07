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В Саратовской области проведут проверку после гибели женщины с младенцем при пожаре
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В Саратовской области проведут проверку после гибели женщины с младенцем при пожаре 

RT на русском 2 часа назад
В Саратовской области проведут доследственную проверку после гибели 33-летней женщины с младенцем при пожаре, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт регионального СК России.
В субботу, 5 мая, произошло возгорание частного дома в одном из сёл Базарно‐Карабулакского района.
Сосед вытащил из строения шестилетнюю девочку, а также обратился в экстренные службы.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверочные мероприятия, чтобы установить причины и обстоятельства пожара. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее URA.RU сообщало, что три ребёнка погибли при пожаре в доме в селе Благовещенском Свердловской области.
RT на русском: последние новости
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