В Саратовской области проведут проверку после гибели женщины с младенцем при пожаре

Саратовской области проведут доследственную проверку после гибели 33-летней женщины с младенцем при пожаре, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт регионального СК России В субботу, 5 мая, произошло возгорание частного дома в одном из сёл Базарно‐Карабулакского района. Сосед вытащил из строения шестилетнюю девочку, а также обратился в экстренные службы. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверочные мероприятия, чтобы установить причины и обстоятельства пожара. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало, что три ребёнка погибли при пожаре в доме в селе Благовещенском Свердловской области