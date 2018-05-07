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Пьяный мужчина угрожал полицейским гранатой
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Пьяный мужчина угрожал полицейским гранатой 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса special-ops.org  Накануне вечером на Верхней Дуброве полицейские и спасатели оцепили целый дом. Местные жители предположили, что там либо что-то заминировано, либо произошёл пожар. Но нет, до оцепления довела обычная бытовуха.
Как нам сообщили в УМВД, конфликт вспыхнул после того, как пьяный муж избил супругу. Та вызвала врачей, но мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не пустил их в квартиру. Медики вызвали полицейских. Но и они не смогли проникнуть в квартиру. Кроме того, освирепевший мужчина пригрозил взорвать гранату, если полицейские его будут допекать. Чтобы не рисковать жизнями соседей, было принято решение эвакуировать жильцов многоэтажки.
После долгих переговоров силовикам всё же удалось проникнуть в квартиру, где они обезоружили пьяного мужчину. Предмет, похожий на гранату, отправили на экспертизу. Позже выяснилось, что предмет никакой угрозы не представляет.
По данному факту сейчас проводится проверка. К слову, сама пострадавшая от госпитализации отказалась. Тяжесть побоев определят эксперты.
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