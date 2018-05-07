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Курян приглашают на соревнования по пожарно-спасательному спорту
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Курян приглашают на соревнования по пожарно-спасательному спорту 

АиФ 35 минут назад
Фото: АиФ
10 и 11 мая пройдет Открытый чемпионат Курской области и первенство ВДПО по пожарно-спасательному спорту.
В состязаниях примут участие 16 команд — победителей муниципальных этапов. Также приглашены коллективы из Белгородской и Калужской областей. Чемпионат пройдет в два дня. Спортсменов ждут следующие задания: 100-метровая полоса препятствий, эстафета, подъем по штурмовой лестнице на учебную башню, боевое развертывание.
«Современный пожарно-спасательный спорт — это не только соревнования, но и важнейший элемент специальной подготовки пожарных и спасателей, которые в реальных условиях, рискуя собственной жизнью, тушат пожары, спасают тысячи человеческих жизней и материальные ценности на сотни миллиардов рублей, — говорит начальник ГУ МЧС России по Курской области Иван Лунев. — Поэтому, спасатель должен быть спортивным, натренированным, ловким и быстрым».
10 мая соревнования пройдут на стадионе «Трудовые резервы» (ул. Ленина 58), а 11 мая — на базе ПСЧ №16 (ул. Карла Маркса 81). Вход свободный.
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