Праздник, посвященный Дню пожарной охраны России, состоялся в парке «Сокольники»

Праздник прошел по инициативе депутатов муниципального округа Новогиреево Марии Лопухиной и Киры Змиевой при поддержке Главного управления по ВАО ГУ МЧС России по городу Москве

На Фестивальной площади парка культуры и отдыха «Сокольники» состоялся большой интерактивный праздник, посвящённый Дню пожарной охраны России . Мероприятие было приурочено к Году культуры безопасности, объявленному МЧС России

В концерте приняли участие хор мальчиков и юношей Академического ансамбля песни и пляски войск Национальной Гвардии РФ под руководством почётного работника культуры города Москвы Татьяны Паньковой, а также артисты и эстрадные коллективы, выступавшие в различных жанрах. Режиссёром и ведущей концерта выступила заслуженная артистка России, ведущая концертных программ Российского Государственного телерадиоцентра Галина Власёнок

На Фонтанной площади парка разместились пожарные расчёты и поисково-спасательный отряд «СпасРезерв». Сотрудники пожарной охраны демонстрировали гостям возможности пожарной техники, а также обучали всех желающих методам оказания первой помощи и правилам поведения при пожаре. Вокруг пожарной техники собралось множество заинтересованных ребятишек, облепивших машины и примерявших форму и каски пожарных. Кульминацией праздничной программы стали показательные выступления военнослужащих 38-го Отдельного гвардейского полка связи ВДВ. Бойцы продемонстрировали мастерство владения разными видами оружия и рукопашного боя, тактику освобождения заложника, бой «трое против шестерых», а также традиционные захватывающие приёмы разбивания кирпичей и досок голыми руками. «Ребята продемонстрировали просто впечатляющую боевую подготовку! Уверена: все присутствующие с замиранием сердца и гордостью наблюдали за показательными выступлениями наших десантников», — прокомментировала депутат Кира Змиева.

Конноспортивный комплекс «Измайлово» развернул на Фестивальной площади детскую игровую зону с мастер-классами, весёлыми играми и забавами, и устроил конкурс рисунков и поделок.

Александр Сметанов. На празднике состоялось награждение победителей первого окружного детского конкурса плакатов «Юные пожарные», также организованного новогиреевскими депутатами. В творческом соревновании приняли участие юные художники от шести до четырнадцати лет из различных общеобразовательных и художественных школ Восточного округа. Победителями стали ученики Детской художественной школы им. И. Е. Репина» Арсений Некрасов и Лидия Болгарина. Торжественную церемонию награждения провёл депутат Московской городской Думы

«Надеемся, что такое масштабное празднование Дня пожарной охраны в нашем округе станет доброй ежегодной традицией. Профессия пожарного всегда являлась самой престижной и почётной. В жизни любого города, особенно столицы, их роль трудно переоценить», — прокомментировала прошедшее мероприятие депутат Мария Лопухина.

Фото предоставлено Кирой Змиевой