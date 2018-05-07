Три дома на 1,5 млн рублей сгорели в Череповецком районе

Сообщение спасатели получили накануне в 21.36, пожар случился в деревне Шурово. На место прибыли 6 единиц техники и 11 человек личного состава. Чуть меньше часа потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать пламя. Сгорели три одноэтажных деревянных дома 69-летнего мужчины.

Общая площадь пожара составила свыше 130 кв. м, ущерб оценен на 1,5 млн рублей. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет, только один из трех домов был жилым, сообщили в региональном управлении МЧС России

В деревне Никоновской Белозерского района накануне в 14.29 из-за перекала печи вспыхнула баня. Площадь пожара составила 9 кв. м, повреждена внутренняя отделка. Всего за прошедшие сутки на Вологодчине произошло три пожара, в огне

погиб 40-летний мужчина