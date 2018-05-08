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В Орле ямочный ремонт сделали на площади более 10 тыс. кв метров
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В Орле ямочный ремонт сделали на площади более 10 тыс. кв метров 

АиФ 46 минут назад
Фото: АиФ
Всего с начала сезона в Орле выполнили ямочный ремонт на площади в 10 тыс. 100 кв.метров. Об этом 8 мая на ежедневной утренней планерке рассказал заместитель главы администрации города Орла Николай Ванифатов.
На ближайшие сутки подрядчик ООО «СПФ-Макс» заасфальтировать 250 кв. метров в микрорайоне Алроса, ООО «Сати» планирует уложить асфальт на улицах Южной, Паровозной, Тульской. В ночь рабочие уже заасфальтировали верхнюю часть улицы Комсомольской.
Подрядчик ООО «РемДорСтрой» ночью закончил укладку асфальта на площади в 500 кв. метров по улице Северной и продолжит работы в Северном районе. Спецавтобаза будет работать на улице Болховской.
ИП Гришина — заканчивает укладку асфальта в переулке Маслозаводской и на улице Автовокзальной. ООО «Горстрой» сделает дорожное покрытие на улицах: Осипенко, Шаумяна, Новикова, Горького, Карьерной, Новой, Наугорском шоссе.
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