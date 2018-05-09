В Ростове загорелся дом: пожарные вытащили из квартиры женщину и кошку

По словам очевидцев, пожар произошел 9 мая около 00:30 на улице Герасименко.

— Через пять минут после звонка на место приехали пожарные. Здесь были 3 пожарных машины, скорая, полиция, аварийная газовая служба, — рассказал один из свидетелей происшествия Дмитрий.

Пожарные выломали дверь, чтобы вытащить из квартиры женщину с кошкой, сообщил очевидец.