В Ростове загорелся дом: пожарные вытащили из квартиры женщину и кошку 

По словам очевидцев, пожар произошел 9 мая около 00:30 на улице Герасименко.
— Через пять минут после звонка на место приехали пожарные. Здесь были 3 пожарных машины, скорая, полиция, аварийная газовая служба, — рассказал один из свидетелей происшествия Дмитрий.
Пожарные выломали дверь, чтобы вытащить из квартиры женщину с кошкой, сообщил очевидец.
Как рассказал источник в правоохранительных органах, пострадавших в пожаре нет. Получить комментарий пресс-службы регионального отдела МЧС на момент публикации не удалось.