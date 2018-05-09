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В Ростове загорелся дом: пожарные вытащили из квартиры женщину и кошку
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В Ростове загорелся дом: пожарные вытащили из квартиры женщину и кошку 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
По словам очевидцев, пожар произошел 9 мая около 00:30 на улице Герасименко.
— Через пять минут после звонка на место приехали пожарные. Здесь были 3 пожарных машины, скорая, полиция, аварийная газовая служба, — рассказал один из свидетелей происшествия Дмитрий.
Пожарные выломали дверь, чтобы вытащить из квартиры женщину с кошкой, сообщил очевидец.
Как рассказал источник в правоохранительных органах, пострадавших в пожаре нет. Получить комментарий пресс-службы регионального отдела МЧС на момент публикации не удалось.
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